Вишинського сьогодні не звільнять

Суд щодо зміни запобіжного заходу до головного редактора видання «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського перенесли на 15:00 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Громадське».

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до суду з проханням розглянути можливість звільнення з-під варти Вишинського. Вона нагадала про рішення Конституційного суду України про те, що статті, які ставляться Вишинському, не підпадають під перелік статей, обов'язкових для утримання під вартою в якості запобіжного заходу.

Нагадаємо, Кирила Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

25 червня 2019 р. КСУ визнав незаконною норму Кримінально-процесуального кодексу про обрання підозрюваним запобіжного заходу у державній зраді або терористичних діях тільки у вигляді утримання під вартою. Так, суд визнав не відповідним Конституції України, положення частини п'ятої статті 176 Кодексу, яким передбачено, що запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні злочинів, які передбачені статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодексу.

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