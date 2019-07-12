 

12 июля

20:29

Полювання на мисливця: директора НАБУ зловили на трасі і зачитали протокол про корупцію

20:13

У МЗС розповіли про строки апеляції по справі Віталія Марківа

19:47

ЦВК відмовила у реєстрації спостерігачам від ОБСЄ - громадянам РФ

17:29

Після виборів в Україні Саакашвілі допоможе «реформувати юстицію і поліцію» Молдови

16:41

Італійський суд виніс вирок нацгвардійцю Віталію Марківу: 24 роки

14:20

Посли країн «Великої сімки» відреагували на законопроект Зеленського про люстраційну зачистку

12:21

МЗС відреагував на рішення генпрокуратури РФ щодо Світового конгресу українців

12:10

Від президента, міністрів, нардепів – до голів сільрад: з'явився текст проекту Зеленського про тотальну люстрацію

11:14

У Зеленського заперечують, що його офіс обшукало ДБР Портнова на замовлення ФСБ РФ

10:53

На цьому тижні у Криму знайдено тіла двох кримських татар

10:32

Папа Римський створив в Італії екзархат Української греко-католицької церкви

09:25

Суд дозволив колишньому заступнику генпрокурора Кузьміну балотуватись до ВР

08:37

ЦВК зняла с виборів «слугу народу» Ізраїлю. Він збирається судитися

08:15

Управління державної охорони стверджує, що Зеленський на куполі Верховної Ради селфі не робив (фото)

07:46

Доба ООС: загинув один український військовий, знищено трьох окупантів

11 июля

20:21

Ціна на газ для населення знизиться ще на 10%

19:54

У Зеленського підтвердили його розмову з Путіним

18:57

У Раді пояснили, чому виборчий кодекс набуде чинності тільки наприкінці 2023 року

17:38

Луценко застеріг канал Медведчука від показу фільму з Путіним і Медведчуком

17:27

Рада знову відмовила Зеленському: відставка Клімкіна не відбулася

16:53

Суд ЄС скасував санкції 2018 року проти Януковича та його команди

16:23

Рада проголосувала за кастрацію педофілів

16:08

Рада повернула «зелений» тариф малим СЕС «на землі»

15:59

Зеленський запропонував люструвати усіх, хто керував країною останні 5 років

14:26

Зеленський вважає, що головним у Києві має бути «його людина», а не обраний киянами мер

12:15

Виборчий кодекс прийнято

11:29

Смілянський знов вдався до шантажу - тому що доставка пенсій не дає «Укрпошті» стати «однією з найуспішніших компаній України»

11:13

Гепа знов «прикрасив» Харків бюстом Жукова

10:51

Нарешті завершено розгляд поправок до Виборчого кодексу

10:46

Комітет ВР рекомендує нардепам звільнити Клімкіна

У МЗС розповіли про строки апеляції по справі Віталія Марківа

Міністерство закордонних справ України буде продовжувати консульсько-правову захист української колишнього нагвардейца Віталія Марківа.


Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник МЗС Катерина Зеленко.

За її словами, консул України підтримує зв'язок з адвокатом і перебував на всіх судових засіданнях.

«МЗС забезпечило весь комплекс заходів консульського захисту Віталія Марківа з часу його затримання на етапі досудового слідства та під час судового розгляду справи. Ми зі свого боку забезпечуємо консульсько-правовий супровід. Консул підтримує зв'язок з адвокатом, консул перебував на всіх судових засіданнях і здійснював нагляд над тим, щоб всі права пана Марківа під час судового розгляду були дотримані. Ми і в подальшому під час оскарження рішення суду будемо забезпечувати консульську захист громадянина України Марківа», - заявила Зеленко.

За її словами, зараз адвокат Віталія Марківа буде готувати апеляцію.

«Процедура передбачає, що протягом 90 днів суд повинен надати аргументи з мотивацією (про винесене рішення - ред.) адвокату. За результатами аналізу мотивації адвокат може подати апеляцію протягом місяця. Апеляція буде подаватися в Апеляційний суд міста Мілан. Виходить, що оскарження рішення може бути і швидше. Все залежить від того, як надійде цей документ від суду», - додали в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років в'язниці.

Віталій Марков був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії почався судовий процес у справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова під час військових дій в Слов'янську у 2014 р.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

12 Июля 2019 20:13

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (10)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (37)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (74)

Урочистого рукостискання від Зеленського (32)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 