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Одеський суд повністю виправдав мера Труханова

Суд визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.


Відповідний вирок 9 липня оголосив Малиновський райсуд Одеси, пише Українська правда.

Суд дійшов висновку, що слідство та прокуратура не довели наявність умислу на заволодіння коштами та зловживання владою.

Разом із Трухановим у заволодінні коштів місцевого бюджету обвинувачували: його заступника Павла Вугельмана, голову комісії з питань комунальної власності Василя Шкрябая, директор Департаменту комунальної власності Олексія Спектора, представників фірм, причетних до продажу, Петра Загодіренка та Ігоря Кравченка, оцінщицю майна Галину Богданову.

Суд вважає, що неможливо визначити вартість будівлі, за яку, за версією слідства, міська рада переплатила в два рази. Через це не встановлена шкода, яку міг завдати злочин.

Суд вирішив, що обвинувачені Труханов, депутат міськради Василь Шкрябай та адвокат Ігор Кравченко «не вважаються притягнутими до кримінальної відповідальності».

Особам, які обіймають такі посади, відповідно до законодавства, повідомляти про підозру має генеральний прокурор, його заступник чи керівник регіональної прокуратури. Підозри Труханову, Шкрябаю та Кравченку підписав заступник генпрокурора Назар Холодницький, але вручив слідчий прокурор. На думку суду, це є порушення Кримінально-процесуального кодексу.

Серед іншого, суд зазначив, що у засіданнях не підтвердилась версія слідства про незаконний інформаційний вплив Труханова та його підлеглих на депутатів Одеської міської ради, про змову між фігурантами справи.

Суд також вважає, що депутатів не обмежували в ознайомленні з проектом рішення щодо купівлі будівлі за міські кошти та у виступі під час розгляду цього проекту.

Крім того, рішення міськради про купівлю будівлі, на думку суду, «цілком відповідало інтересам територіальної громади».

Нагадаємо:

4 липня суд почав зачитувати вирок Труханову і іншим фігурантом справи.

8 липня стало відомо, що суд визнав недопустимими низку доказів, зокрема, експертизу щодо вартості будівлі, за яку міськрада, за версію слідства, заплатила у два рази дорожче.

Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завищеною вартістю.

27 травня САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників, зменшивши суму збитків.


"ОБКОМ"

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09 Июля 2019 17:32

 

 

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