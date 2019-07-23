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Верховний Суд відклав розгляд незаконного указу Зеленського про звільнення державного уповноваженого АМКУ
Наступне засідання – 18 вересня.
Суд задовольнив клопотання колишньої державної уповноваженої Антимонопольного комітету України Агії Загребельської.
Про причини свого клопотання А. Загребельська розповіла у Facebook:
«Перше судове засідання за першим в історії України позовом від члена Антимонопольного комітету України про оскарження указу Президента України щодо звільнення закінчено.
Суд відклав розгляд справи у зв’язку з необхідністю витребування від АМКУ інформації та документів щодо направлення (або не направлення) пропозицій прем’єр-міністру України щодо мого звільнення до 18 вересня до 14:30.
Причини та підстави мого звільнення мені та суду президент України, його представник, а також офіс президента досі не повідомили.
За наявною у мене інформацією, це перше звільнення члена Комітету з посади за відсутності заяви про відставку з боку останнього, не у зв’язку з досягненням пенсійного віку та не за станом здоров’я.
Оскарження Указу Президента було не простим для мене рішенням, адже я розуміла, що за наслідком державна машина активізується та почне впевнено працювати на доведення своєї правоти.
Я оскаржую указ не для того, щоб повернутись на посаду. Адже ви знаєте, що в Україні чиновників навіть по рішенню Європейського суду не поновлюють на роботі. А тому, що я вважаю його незаконним та прийнятим з політичних, а не юридичних мотивів. А також таким, що полишає надії на можливість здобуття конкурентним відомством незалежності від політиків та впливових монополістів найближчим часом.
Світовими дослідженнями доведено, що ефективність конкурентного відомства перебуває в прямій залежності від того, наскільки орган з питань конкуренції є незалежним від політиків.
Посада державного уповноваженого – не є політичною посадою. Це посада в економічному регуляторі, який зобов’язаний за будь-якого уряду та президента залишатись незалежним та продовжувати працювати.
Незалежність члена комітету перш за все гарантується особливостями процедури його призначення та звільнення. За часів колишнього президента Віктора Януковича в 2010 році в низку законів України були внесені зміни, в тому числі в Закон України «Про Антимонопольний комітет України». Кілька переставлених місцями слів дозволили президенту звільняти державних уповноважених АМКУ без пропозиції голови Комітету та без подання прем’єр-міністра. Зазначене зробило членів комітету залежними від волі президента, а не від законів та оцінки їх діяльності українцями.
В лютому 2014 році парламент виправив свою помилку. Закон 2010 року був скасований, а норми попередньої редакції відновили свою дію. Відповідно для того, щоб звільнити державного уповноваженого з посади, потрібно не тільки бажання президента, а й пропозиції голови АМКУ та подання прем’єр міністра.
Секретаріат Кабінету Міністрів у відповідь на запит мого адвоката повідомив, що прем’єр-міністром України подання про моє звільнення з посади до президента не вносилось.
Своє звільнення я пов’язую з окремими моїми розслідуваннями та голосуваннями проти рішень, що були вигідні впливовим монополістам, а також з показами, що я давала як свідок проти голови АМКУ в кримінальному провадженні, що стосувалось діяльності тютюнового монополіста.
Враховуючи, що я не писала заяву за власним бажанням, не досягла пенсійного віку, можу виконувати обов’язки за станом здоров’я, враховуючи те, що в моїй особовій справі тільки подяки, громадськість та професійне середовище високо оцінює мою роботу, мені невідомо про будь-які службові розслідування щодо мене, накладення дисциплінарних стягнень, а також відкриття кримінальних проваджень. Я не вчиняла жодного грубого порушення вимог чинного законодавства. Та прем’єр-міністром не було внесено подання про звільнення мене з посади. Вважаю, що є всі підстави для визнання Верховним судом протиправним та нечинним указу президента України про моє звільнення з посади державного уповноваженого».
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