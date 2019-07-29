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Доба ООС: зафіксовано обстріл КППВ «Мар’їнка»
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 29 липня говориться:
«28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Водночас збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник здійснив обстріл КПВВ «Мар'їнка» з великокаліберного кулемета.
Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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