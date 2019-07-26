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Доба ООС: український військовослужбовець отримав поранення
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 26 липня говориться:
«25 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:
неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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