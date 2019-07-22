Дoбa ООС: є загиблі і поранені

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 22 липня говориться:

«21 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

в районі населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету.

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці загинули та два отримали поранення.

За даними розвідки 21 липня один окупант загинув та двоє поранені.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».