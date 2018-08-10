«НЕСЕЗОН» 2014-2018 У Криму не екологічна катастрофа, а лише повернення до колишнього стану - до освоєння півострова Україною «Маємо готувати росіянам красиву труну для Криму»…

У ефірі телеканалу «Прямий» постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис БАБІН висвітив деякі аспекти життя на окупованому РФ півострові. Зокрема відповів і на таки питання: «ПРЯМИЙ»: Якщо завтра раптом буде рішення Генасамблеї ООН і Ради безпеки ООН про те, що повертається Крим до України, і раптом з тим зголосяться в Росії, і раптом там збройних людей немає, – яка буде реакція кримського жителя? Адже у мене враження, що кримські люди, крім татарів і активістів, досить мляві політично люди, яким, в принципі, все одно. І якщо завтра щось поміняється, вони скажуть: окей, тепер будемо жити знову з жовто-блакитним прапором? Наскільки я помиляюся? Б. БАБІН: В цілому – ні. Населення Криму масово ніколи не підтримувало якісь ідеї сепаратизму. Активісти, які там можуть дійсно піти хоча б на рівень барикади чи несення російського прапору, – це 5-7%, ну 10% населення. Безумовно, в умовах деокупації буде ситуація міграції частини населення з тих, хто не буде сприймати повернення української влади, з тих, хто вчинив злочини. Звісно, вони будуть тікати. Але на сьогодні ми маємо іншу біду – це ті росіяни, яких завезли. Це сотні тисяч осіб. І, як держави Прибалтики, зараз ми будемо мати величезний клопіт. Вони будуть так сідати, казати: «Ось моя бабушка-інвалід, їй потрібне кримське повітря… Ей, ООН, це бабушка-інвалід, не можна її висилати з Криму. Я придбав в 2015 році діляночку, ви маєте поважати моє право на власне майно». І з цими господами-добродіями ми будемо мати величезну проблему. Ми маємо зробити так, що вони все ж таки повернулися добровільно чи в межах адміністративних проваджень туди, звідки вони приїхали. (Борис Бабін) <…> Але це біда. Тому що росіяни в уяві вашій підуть добре. Але ми знаємо, як вони підуть. Бо вони, коли зайшли на Херсонщину, і про це не люблять казати наші правозахисники, але ж вони в 2014-у захопили окремі клаптики Херсонщини і пішли лише завдяки наполегливості президента України Петра Порошенка. Не слід це забувати. Так ось, коли вони пішли з Чонгару, а вони там займали певні будівлі, і всі можуть побачити, що там сталося після росіян. І так буде по всьому Криму: знищення, мародерство, підірвані греблі, скинуті під відкос поїзди, спеціально розповсюджені епідемії та епізоотії, відкриті тюрми з ґвалтівниками та вбивцями – вони це все зроблять. Без питань загалом. Тому ми будемо входити в територію, де ми будемо наводити дуже жорсткою рукою лад. І там буде йти мова на години. Не на дні… І ми вже рік кажемо: шановні, перше, що ми робимо, і ми це зробили – це план невідкладних заходів з протидії тому, що є сьогодні, і ми робимо. Великий документ стратегічний, який мають підписати всі міністерства, – це стратегія деокупації і реінтеграції. І знову ж таки, ще один робочий документ – це план дій по реінтеграції конкретно з моменту нуль. Ось нуль – це коли росіяни почали уходити: що роблять військові, поліція, МНСники, ветеринари… там же пологові будинки, там інтернати – як ми маємо це забезпечити. І ми маємо так зайти, щоб наші громадяни не постраждали. Але ви знаєте наших чиновників. І я дуже добре їх знаю, сам такий. А не сперечатися на нарадах місяцями, в чий кошторис входить те, що росіяни підірвали. Ось це ми маємо робити вже зараз. Бо вони можуть піти реально завтра чи через рік. Знаєте, з чим це я порівнюю? Всі люди смертні – це факт. Ніхто не хоче помирати сьогодні. Але похоронна контора має готувати труни і відповідно надгробки, бо вони можуть знадобитися в будь-який момент. Так само і тут, ми маємо готувати росіянам красиву труну для Криму. І вона має бути у нас готова. «ПРЯМИЙ»: Чи варто, чи можна, чи необхідно передбачити специфічну роль кримськотатарського сегменту в новому Криму? Б. БАБІН: Ми це вже зробили. Ми не можемо зробити інакше. Ми в 2014 році зробили останній юридичний крок, який почався ще в 90-ті. Ми офіційно визнали кримськотатарський народ корінним народом України, визнали для себе зобов’язання… Ми це вже зробили. Все<…> «ПРЯМИЙ»: Крим засихає? Це правда чи це неправда? (Північно-Кримський канал після анексії, фото Times.com.ua) (ВІД «ОБКОМу»: Нагадаємо, що до анексії вода, що надходила з материкової частини України через прокладений від Дніпра Північно-Кримський канал, забезпечувала до 85% потреб півострова. Навесні 2014 року подавання води каналом було припинено за рішенням української влади. Через це «влада» анексованого Криму оголосила режим воєнного часу. У квітні 2017 року «влада» Криму заявила, що повністю забезпечила півострів водою. Однак у червні 2017 року секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев зазначав, що дефіцит води створює загрозу функціонуванню аграрного та санаторно-курортного комплексів півострова. Загальний водозабір у 2016 році скоротився у п'ять разів порівняно з 2014 роком, на півострові на 92% скоротилися площі зрошуваних земель, припинено виробництво рису. У червні 2018 року в низці районів Криму через посуху оголошували режим надзвичайної ситуації). Б. БАБІН: Це російська пропаганда, яка має бути фоном для того, щоб ми дали воду. У нас є дуже велика кількість корисних ідіотів і проплачених людей, які ходять по Україні – блогери і, на жаль, окремі посадові особи – і розповідають про жахливу екологічну катастрофу. (Від «ОБКОМу»: 2 серпня цього року в інтерв'ю агентству Укрінформ «окрема посадова особа» - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій ГРИМЧАК як раз і намалював «жахливу екологічну катастрофу» в Криму (цитуємо): «Можна констатувати, що він (екологічний стан – «Обком») катастрофічний. Наші знімки із супутників показують, що фактично на сьогодні 70% зеленого покрову степового Криму або повністю зникло, або не відповідає тому стану, який був у 2013 році<…> Йдеться не лише про посівні площі. Зникають або перебувають на межі зникнення лісосмуги, плодові сади, виноградники – тобто ті насадження, відновлення яких потребує значного часу. Але головна проблема – це різке погіршення якості ґрунтів. (Юрій Гримчак) <…>Після того, як вода Північно-Кримського каналу перестала поступати до півострова, різко – буквально на порядок – скоротилися площі зрошувальних земель. Водночас окупаційна влада різко збільшила використання артезіанської води зі свердловин<….> Свердловини використовували і раніше, до окупації, але дуже обережно, зберігаючи баланс, адже вода з цих свердловин йде вже мінералізована. Нині баланс порушений. <…>Після запуску Північно-Кримського каналу знадобилося близько 10 років, аби змити солі з ґрунтів. Думаю, приблизно такі ж терміни будуть потрібні для відновлення родючості кримських земель сьогодні. <…>Значної шкоди навколишньому середовищу завдає й потужна мілітаризація півострова<…> Ми фіксуємо випадки, коли через будівництво нових військових об’єктів або через діяльність військових РФ відбувається погіршання екологічної ситуації). Б. БАБІН: Шановні, там за визначенням немає екологічної катастрофи, бо Північнокримський канал – це штучна споруда. Це не природний об’єкт. Якщо ми навіть уявимо, що там змінилася ситуація з середовищем. Це просто повернення до природного стану. Шановні, не розповідайте нам про екологічну катастрофу. Так, через перекриття каналу є економічні проблеми держави-агресора. Але, як влучно сказав президент України Петро Порошенко, давайте зробимо Крим токсичним для росіян. І це якраз те, що ми маємо зробити. Якщо Росія там не може займатися товарним тваринництвом і вирощуванням твердих сортів пшениці – я від цього проблеми не відчуваю. Якщо Росія сьогодні не може на підприємствах Північного Криму розгортати виробництво товарів подвійного значення – вибачте, а це зокрема титан для ядерних човнів і це зокрема продукція, яка є складовою хімічної зброї – я від цього проблем не відчуваю. І якщо окремі українські «правозахисники» від цього відчувають проблеми, то нехай їх відчувають там, де вони мають бути, а не з нами – з тими, хто звільняє півострів. А він буде звільнений.

"ОБКОМ" Версия для печати 10 Августа 2018 16:00 Опубликовать Tweet





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