Мы – не мы: в Кремле переврали фразу Путина о Крыме

Что лишь подтвердило смысл его вчерашних признательных показаний на трибуне в Хельсинки.

На совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции российский лидер Путин, который назвал «демократией» аннексию Крыма, подтвердил, что именно Россия стоит за организацией псевдореферендума в марте 2014 года по присоединению к себе украинского полуострова. Однако в Кремле внесли правки, сообщает Сегодня.

Журналисты вчера задали вопрос Путину: «Можете сказать, что президент Трамп сказал вам или намекнул в отношении официального признания Крыма как территории России?».

На это российский лидер ответил: «У президента Трампа позиция по Крыму известная, и он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций».

Но уже в расшифровке на официальном сайте Кремле убрали слово «мы» перед словом «провели»:

«Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом…» - тем самым попытавшись в очередной раз подчеркнуть, что РФ якобы не имеет отношения к незаконному «референдуму» в Крыму после вторжения туда российских вояк.