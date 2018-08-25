В Сумской области поймали трех кубинцев, приплывших в Украину из России

Пограничники Сумского отряда задержали в пятницу группу нелегальных мигрантов c «острова Свободы».

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Реализуя информацию оперативных подразделений, пограничный наряд на автомобильной дороге между населенными пунктами Бруски и Бунякино Путивльского района задержал трех иностранцев, которые имели при себе ID-карты граждан Республики Куба.

Предварительно установлено, что они попали на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую границу, пересекая вплавь реку Сейм.

Сейчас правонарушители доставлены в отдел пограничной службы «Белополье» для составления административных материалов.