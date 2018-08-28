Доба ООС: поранено ще двох військовослужбовців

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 28 серпня говориться:

«Упродовж минулої доби, 27 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте цілком контрольованою.

Противник 26 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Авдіївка, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районах населених пунктів Гнутове та Лебединське противник застосовував міномети. Також поблизу Лебединського ворог знову після тривалої перерви використав танки.

Упродовж минулої доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені.

За даними розвідки, за минулу добу 3 окупанти знищено, ще 4 отримали поранення.

Від початку доби противник шість разів обстрілював наші позиції в районі Новолуганського, Гнутового, Павлополя і Лебединського, застосовуючи при цьому артилерію, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети».