За вирус Petya, принесший украинцам миллионные убытки, условно наказали слесаря из Никополя

Суд приговорил жителя Никополя к условному наказанию сроком на 1 год за организацию массовой кибератаки на украинские компании с помощью вируса Petya, которая привела к миллионным убыткам.

Об этом сообщает сайт судебной власти Украины, передает Internetua.

Так, 30 августа Никопольский горрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Н. Мужчину обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины по факту масштабной кибератаки вируса Petya (NotPetya) в 2017 году.

Во время судебного заседания обвиняемый Н. полностью признал свою вину. Приговором суда от было утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым, в присутствии защитника. В результате суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины подсудимый был освобожден от ареста и получил год условно. В соответствии со ст. 76 Уголовного кодекса Украины гражданин Н. будет находиться под надзором специальных органов пробации. В течение года осужденный обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, учебы или работы.

Напомним, «распространителем» вируса Petya был назван отец двух сыновей, уроженец Никополя Сергей Неверов. О мужчине известно, то с конца 90-х годов он работал телемастером, а затем был инженером сервисного центра по ремонту компьютеров и слесарем контрольно-измерительных приборов в ООО «ПК Днепровский». В сети же он известен как видеоблогер-любитель, который занимается ремонтом компьютеров и делает пользующиеся популярностью обзоры своей работы с электронной техникой на канале в Youtube.