Блогера-ветерана АТО Валерия Ананьева выпустили из-под стражи

По его словам, разбирательство дела в суде заняло всего полчаса.

Об этом Валерий Ананьев сообщил во время прямой трансляции в Facebook, сообщает РБК-Украина.

По его словам, дело решили за полчаса. Он отрицает информацию полиции о том, что он не сотрудничал со следствием и игнорировал вызовы к следователю.

«Все это неправда», - заявил Ананьев.

Напомним, 10 сентября стало известно о задержании Валерия Ананьева. Вчера, в 19.00, у Валерия должна была состояться презентация в Днепре его книги «Следы на дороге». Но в назначенное время блогер на мероприятии не появился, а написал на своей странице в соцсети, что его задержали и везут в город Новомосковск Днепропетровской области.

Спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что 11 сентября состоится заседание суда относительно избрания Ананьеву меры пресечения.

В свою очередь Ананьев подтвердил информацию, что 11 сентября около полудня будет суд.

«Меня должны отпустить и я надеюсь, что этот цирк закончится», - написал блогер на своей странице в Facebook.

Ранее в полиции опубликовали официальный комментарий относительно задержания ветерана боевых действий на Донбассе, блогера Валерия Ананьева. В сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Днепра говорилось, что причина - инцидент, который произошел в январе 2016 года.

«Во время тренировки в спортзале в пгт. Гвардейское между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки один из мужчин нанес несколько ударов кулаком в лицо другому. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему установили диагноз «кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга I степени, перелом костей носа со смещением», - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что следственным отделом данное событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (легкие телесные повреждения).

Согласно справке судмедэкспертизы, в которой была указана степень тяжести телесных повреждений, квалификацию уголовного производства было изменено на ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

После проведения соответствующих следственных действий, 23.03.2018 года в связи с неявкой в органы досудебного следствия, его близким родственникам было вручено письменное уведомление о подозрении и сообщено о необходимости явки в Новомосковский отдел полиции. В связи с отсутствием возможности проведения следственных действий с подозреваемым, Ананьев был объявлен в розыск 4 апреля 2018 года.