Єдиному обвинуваченому у «справі рюкзаків Авакова» дали умовний термін

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Володимиром Литвином, обвинуваченим у так званій «справі рюкзаків» про розкрадання коштів.

Таке рішення у вівторок оголосив головуючий суддя колегії Віктор Єжов, повідомляє Українська правда.

Литвин повністю визнав свою провину у шахрайстві та підробленні документів, викрив іншого фігуранта справи, який вже помер, та погодився компенсувати збитки.

У матеріалах справи прокуратура не згадуює про сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його екс-заступника Сергія Чеботаря, справу проти яких закрили місяць тому.

Литвину призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки.

Він має сплатити 4 мільйони 855 тисяч гривень збитків.

Також Литвин компенсує понад 368 тисяч гривень судових витрат.

Його визнали винним за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Після оголошення рішення Литвин відмовився коментувати його.

Раніше стало відомо, що він уклав угоду з прокурором.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ восени 2017 року затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією «Turboseo».

5 квітня 2018 року правоохоронці повідомили, що завершили досудове розслідування щодо всіх трьох підозрюваних.

У НАБУ тоді зазначили, що після того, як захист ознайомиться зі справою, вона буде передана до суду.

Однак у липні стало відомо, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу проти Авакова та Чеботаря.

Третій фігурант справи так званих «рюкзаків Аваков» про розкрадання коштів Володимир Литвин вирішив взяти провину на себе.