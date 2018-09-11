КСУ відмовився розглядати подання про призначення Денісової омбудсменом

Конституційний суд України відмовився розглядати подання 45 народних депутатів щодо конституційності призначення парламентом Людмили Денісової на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.

Відповідна ухвала була прийнята 5 вересня, повідомляється на сайті КСУ.

«Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним подання 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини сьомої статті 208 Регламенту Верховної Ради... постанови Верховної Ради «Про призначення Денісової Л.Л. Уповноваженим Верховної Ради з прав людини» від 15 березня 2018 року на підставі пунктів 2,3 статті 62 закону «Про Конституційний суд України» - неналежність до повноважень Конституційного суду питань, порушених у конституційному поданні; невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим законом «Про Конституційний суд України», - йдеться у відповідній ухвалі Великої палати КС.

Зазначається, що ця ухвала є остаточною.

15 березня 2018 року Верховна Рада призначила народного депутата з фракції «Народний фронт» Людмилу Денісову Уповноваженим з прав людини.

Пізніше 45 народних депутатів передала до КС подання щодо невідповідності Конституції змін до регламенту Верховної Ради стосовно процедури обрання омбудсмена, а також неконституційності призначення на цю посаду Денісової.

Зокрема, Верховна Рада внесла зміни до ст. 208 регламенту, які передбачають призначення омбудсмена відкритим голосуванням замість таємного. Натомість закон про Уповноваженого з прав людини передбачає призначення омбудсмана шляхом таємного голосування бюлетенями. Внаслідок цього виникла суперечність.