 

12 сентября

15:05

Коломойський домігся арешту акцій трьох банків, які належать росіянам

13:41

Росіянин-настоятель самобуду УПЦ (МП) біля Десятинки пригрозив родовим прокляттям директорці Нацмузею історії

13:07

Мінстець «захистив інформаційний простір» України: 739 тисяч на поїздку на модну тусовку до американської пустелі (фото)

12:07

Верховний суд РФ схвалив 12 років суворого режиму для Романа Сущенка

11:44

Садовий із розумінням поставився до розпуску «Самопомочі» у Київраді

07:55

Доба ООС: один загиблий, 3 поранених

11 сентября

20:25

КСУ відмовився розглядати подання про призначення Денісової омбудсменом

20:15

Єдиному обвинуваченому у «справі рюкзаків Авакова» дали умовний термін

19:05

Задержан самопровозглашенный «зампредседателя Севастопольской горгосадминистрации»

16:22

«Тітушки» залили ртуттю ректорат Одеського медуніверситету

16:14

Київрада погодилась сплатити борги Ахметова

16:00

«В пошуках оптимального формату сегрегаціі»: ФК «Інгулець» пояснив, чому на стадіоні з’явилася «альтернативна» гостьова клітка (фото)

15:30

Блогера-ветерана АТО Валерия Ананьева выпустили из-под стражи

13:35

Наивная детвора Мариуполя пытается разжалобить своего убийцу Ахметова

11:38

Два катери підсилили ВМС України в Азовському морі

11:28

Саморозпуск «Самопомочі»: фракція цієї політсили у Київраді вирішила припинити свою діяльність

11:13

Всі акредитовані Фондом держмайна «прокладки», які надають доступ до даних з оцінкою нерухомості, мають один програмний код

10:22

Хоть льготы с неба: Путин боится, что без пенсионных поблажек крымчане еще больше разочаруются в РФ

07:56

Доба ООС: загинув один український військовослужбовець, ще одного поранено

10 сентября

22:41

Погибший в Киеве израильтянин не является инструктором Нацгвардии

21:42

Российские металлотрейдеры арестованного гендиректора ИСД перешли под контроль Курченко

19:02

Житель Луганской области приехал в Москву, подрался с Жириновским, заявил на него в полицию

18:14

Президент розтягнув термін призову до армії

15:47

В поліції підтвердили: першого заступника міністра економрозвитку Нефьодова і його дівчину обікрали

12:43

«ДНР» – не Солсбери: ФСБ в какой-то глуши поймала члена ИГ, хотевшего убить какого-то «лидера ДНР» якобы по просьбе СБУ и «Правого сектора»

12:09

Анонсував подання на якогось нардепа, Луценко примудрився не виконати одразу 4 обіцянки щодо подання на зняття недоторканності з нардепів

11:33

В Москве объяснили, почему ликвидация главаря «ДНР» - это хорошо: потому что его «министры» погрязли в воровстве и «беспределе»

09:13

Доба ООС: втрат немає

09 сентября

17:51

Сборная Украины одержала вторую подряд победу в Лиге наций

16:34

Оккупанты избавились от «минобороны ДНР»

КСУ відмовився розглядати подання про призначення Денісової омбудсменом

Конституційний суд України відмовився розглядати подання 45 народних депутатів щодо конституційності призначення парламентом Людмили Денісової на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.


Відповідна ухвала була прийнята 5 вересня, повідомляється на сайті КСУ.

«Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним подання 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини сьомої статті 208 Регламенту Верховної Ради... постанови Верховної Ради «Про призначення Денісової Л.Л. Уповноваженим Верховної Ради з прав людини» від 15 березня 2018 року на підставі пунктів 2,3 статті 62 закону «Про Конституційний суд України» - неналежність до повноважень Конституційного суду питань, порушених у конституційному поданні; невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим законом «Про Конституційний суд України», - йдеться у відповідній ухвалі Великої палати КС.

Зазначається, що ця ухвала є остаточною.

15 березня 2018 року Верховна Рада призначила народного депутата з фракції «Народний фронт» Людмилу Денісову Уповноваженим з прав людини.

Пізніше 45 народних депутатів передала до КС подання щодо невідповідності Конституції змін до регламенту Верховної Ради стосовно процедури обрання омбудсмена, а також неконституційності призначення на цю посаду Денісової.

Зокрема, Верховна Рада внесла зміни до ст. 208 регламенту, які передбачають призначення омбудсмена відкритим голосуванням замість таємного. Натомість закон про Уповноваженого з прав людини передбачає призначення омбудсмана шляхом таємного голосування бюлетенями. Внаслідок цього виникла суперечність.


Укрінформ

Версия для печати  Версия для печати

11 Сентября 2018 20:25

 

 

Євросоюз планує скасувати переведення годинників на «літній» і «зимовий» час. Як Ви вважаєте, слід Україні теж скасувати це переведення стрілок?

Так (104)

Ні (27)

Треба спочатку зробити як у ЄС – опитати наших громадян (8)

Важко сказати (3)

Мене ця «проблема» не хвилює (10)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 