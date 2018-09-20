Дoба ООС: поранено ще одного військовослужбовця

 

24 сентября

14:08

Суд визнав Луценка персонажем безкоштовної реклами

10:53

Запасы газа в подземных хранилищах достигли почти 16 млрд «кубов»

08:03

Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців

23 сентября

09:53

Одеський активіст Олег Михайлик, на якого було скоєно замах, прийшов до тями

08:30

Доба ООС: без втрат

22 сентября

11:27

На Генассамблее ООН обсудят ситуацию на временно оккупированных территориях Украины

08:03

Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців Об'єднаних сил

21 сентября

14:29

У ГПУ підтвердили, що отримали від САП подання на Мосійчука

13:25

Умер экс-премьер Виталий Масол

12:55

Полтавская битва закончилась окончательным разгромом Мамая

12:46

Мураев бросил не только племянницу Рабиновича, но и партию Рабиновича

12:22

Очільник САП каже, що Луценко хотів його звільнити через двох п’яних СБУшників і одного пильного таксиста

12:04

Україна надіслала РФ ноту про припинення «дружби»

11:56

Холодницкий попробует еще раз лишить неприкосновенности «радикала» Мосийчука?

10:24

Порошенко подал в суд на BBC

09:15

Без паспорту до раю не пускають: Верховний Cуд дозволив видавати паспорти старого зразка на вимогу вірян УПЦ МП

08:57

Боевик Ходаковский собрался на «выборы» в ОРДО - но его не выпустили из России

08:16

Добa ООС: втрат немає

20 сентября

21:44

СБУ рассказала о причине обысков в «Буковеле»

20:07

НАБУ оприлюднило переписку міністра Омеляна

19:14

НАБУ получило доступ к документам в рамках расследования злоупотреблений НКРЭКУ в пользу Ахметова

18:58

Європарламенту остогидло блокування Росією суден в Азовському морі

18:47

Суд відновив Амосову на посаді ректора НМУ ім. Богомольця – МОЗ готує апеляцію

18:37

Нацсовет по ТВ проверит NewsOne, выпускающего в эфир Пиховшека, «Червонца», «Допу» и прочий сброд

18:11

ГПУ вирішила розібратися: помилково чи ні Росії видали Тимура Тумгоєва

17:50

СБУ обыскивает «Буковель»

17:29

Центрвиборчком оновлено

17:18

Угорщина погрожує Україні через паспортний скандал

14:58

Суд вирішив, що НАБУ прослуховувало Розенблата незаконно

14:11

У «справі Онищенка» зник айфон

Дoба ООС: поранено ще одного військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 20 вересня 2018 року говориться:

«Упродовж минулої доби, 19 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 4 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Піски, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, вдень з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Лебединське та Водяне. Опорний пункт наших військ біля Кримського противник також обстріляв уже ввечері з міномету 120-го калібру. Крім того, під вогонь протитанкового ракетного комплексу потрапила позиція Об'єднаних сил неподалік Луганського.

В ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби противник двічі із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське та Чермалик. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

20 Сентября 2018 08:09

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (1)

Генеральна прокуратура (3)

Національне антикорупційне бюро (12)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (0)

Служба безпеки України (8)

Головна військова прокуратура (1)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (48)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 