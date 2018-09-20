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Коханку Януковича нарешті позбавили санаторію під Києвом

Верховний Суд повернув у державну власність дитячий санаторій «Славутич» у Київській області, у якому цього літа отруїлись діти і який належав співмешканці екс-президента Януковича Любові Полєжай.


Про це вчора повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Верховний суд підтримав принципову позицію ГПУ щодо викраденням у держави 6 тисяч кв. м дитячого санаторію, розташованих у мальовничому куточку Київщини на березі Канівського водосховища», - зазначив він.

ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич» раніше належав благодійному фонду «Дорога майбутнього», заснованому коханкою екс-президента Віктора Януковича Любов’ю Полєжай.

3 липня 2018 р. прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження через отруєння 12 дітей у цьому дитячому закладі.


Українська правда

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20 Сентября 2018 08:25

 

 

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