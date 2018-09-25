Полиция задержала подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика

Все задержанные – граждане Грузии.

Одесская полиция задержала трех подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика, сообщает Думская.

У одного из них изъяли револьвер, из которого предположительно стреляли в Михайлика.

Все трое — граждане Грузии. Источники в правоохранительных органах говорят, что задержанные — профессиональные «борсеточники».

Сейчас задержанным избирают меру пресечения. Ожидается, что сегодня все трое отправятся в следственный изолятор.