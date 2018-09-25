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Полиция задержала подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика
Все задержанные – граждане Грузии.
Одесская полиция задержала трех подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика, сообщает Думская.
У одного из них изъяли револьвер, из которого предположительно стреляли в Михайлика.
Все трое — граждане Грузии. Источники в правоохранительных органах говорят, что задержанные — профессиональные «борсеточники».
Сейчас задержанным избирают меру пресечения. Ожидается, что сегодня все трое отправятся в следственный изолятор.
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