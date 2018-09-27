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Луценко наполягає на ревізії мінометів «Молот»

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про необхідність повної ревізії всіх мінометів «Молот», які є у наявності у Міністерства оборони, та проведення гарантійного обслуговування розробниками.


Про це він сказав під час засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, де звітував про розслідування фактів розриву міномета «Молот», повідомляє Українська правда.

За його словами, ще у 2015 році на засіданні зазначеного комітету та за участі представників ДК «Укроборонпром» була обговорена необхідність розробки та постачання на озброєння України мінометів калібром 120 мм.

«Станом на той період дефіцит мінометів складав понад 200 одиниць. У серпні 2015 року спільним рішенням Міністерства оборони та ДК «Укроборонпром» зобовязано ПАТ «Маяк» розробити і дослідити зразок міномета 120 мм», - розповів очільник ГПУ.

Він додав, що з травня до липня 2015 року тривала розробка цього міномета з урахуванням характеристик радянського прототипа.

Керівник генпрокуратури розповів, що умовою для прийняття міномету на озброєння було успішне проходження відомчих випробувань.

«При цьому станом на зараз критеріїв позитивного чи негативного проходження випробувань нормативними документами ГОСТ не визначено, тому він приймається замовником у кожному конкретному випадку окремо та самостійно», - сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що програмою було доручено перевірити міномет на відповідність заявленим технічним характеристикам і дати цьому оцінку після проведення 124 пострілів.

За його словами, після відомчих випробувань міномет «Молот» був допущений до використання ЗСУ і укладені договори та постачання відповідної кількості мінометів.

«Протягом 5 років з дня поставки ПАТ «Маяк» взяв на себе зобов'язання здійснювати гарантійне обслуговування і ремонт мінометів, якщо дефекти не є наслідком порушення правил експлуатації або зберігання продукції», - розповів Луценко.

«На цьому особливо підкреслюю, бо за даними слідства, ніякого гарантійного обслуговування, а тим більше ремонту у ПАТ «Маяк» не проводилося», - додав він

Луценко також наголосив, що у червні 2016 року були призначені державні випробування «Молоту» з іншими стандартами, у ході яких було встановлено ряд невідповідностей критеріям. Зокрема, найчастішим збоєм було неспрацювання запобіжника від подвійного заряджання. При цьому він зазначив, що акт державних випробувань на даний час не затверджений у зв'язку з відсутністю відповідних нормативних документів і порядку проведення цих випробувань.

За даними генпрокурора, з 2016 року було 13 випадків розриву мінометів, які знаходяться на обліку ЗСУ. З них 9 – «Молоту».

Луценко запропонував комітету доручити Міноборони провести повну ревізію всіх мінометів «Молот», які є на озброєнні у Збройних силах, а також провести їхнє гарантійне обслуговування.


"ОБКОМ"

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27 Сентября 2018 12:24

 

 

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