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Полиция задержала подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика

Порошенко разделяет обеспокоенность участников акции, обеспокоенных отсутствием обеспокоенности Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что разделяет обеспокоенность участников акции «Молчание убивает» относительно многочисленных нападений на активистов.


Соответствующее сообщение 27 сентября распространила Администрация президента, передает Украинская правда.

В заявлении говорится, что Порошенко не доволен общей криминогенной ситуацией в стране.

«Он требует, чтобы на координационном совещании по борьбе с преступностью был рассмотрен этот вопрос и ждет соответствующего отчета», - сообщили в ведомстве.

В частности, Порошенко заслушал информацию генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова и поставил перед ними требования по расследованию покушений на активистов.

27 сентября представители общественных организаций проводят под Администрацией президента мирную акцию «Ночь на Банковой» с требованием расследовать нападения на активистов.

5 марта в Знаменке избили депутата «Силы Людей» в Знаменском горсовете Олега Рубана, 16 марта в Кривом Роге жестоко избили общественного деятеля Сергея Мокрякова, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили покушение на общественного активиста Сергея Стерненко.

5 июня в Одессе неизвестные напали на местного лидера движения «Автомайдан» Виталия Устименко, 5 июня в поселке Эсхар Харьковской области в лесной полосе был найден повешенным местный активист Николай Бычко, 18 июня в Херсоне двое неизвестных напали на журналиста и активиста Сергея Никитенко.

31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой советника городского головы и общественного деятеля Екатерину Гандзюк, в тот же день в Бердянске убили общественного активиста и ветерана АТО Виталия «Сармата» Олешко.

2 августа в Одессе неизвестный на грузовике протаранил автомобиль, в котором находились активист Григорий Козьма и председатель Одесской городской организации «Народного Руха Украины» Михаил Кузаконь, в тот же день в Каменском произошел взрыв микроавтобуса, в результате чего пострадал местный депутат Виталий Чернявский.

22 сентября произошло нападение на голову одесской ячейки партии «Сила людей» Олега Михайлика, а в Кушугуме под Запорожьем после ряда угроз произошло нападение на председателя Запорожской организации Демальянса Сергея Лукина.


"ОБКОМ"

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27 Сентября 2018 19:56

 

 

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