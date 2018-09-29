«Народ України мене підтримує»: стало відомо, про що Гундяєв брехав Вселенському патріарху

Під час зустрічі 31 серпня в Стамбулі патріарх РПЦ Кирил переконував Вселенського патріарха Варфоломія, що українське керівництво хоче отримати автокефалію церкви, щоб утриматися при владі.

Грецьке релігійне видання Orthodoxia.info публікує фрагменти стенограми зустрічі двох патріархів, повідомляє Українська правда.

«Українці не почуваються комфортно під владою Росії і бажають бути абсолютно вільними в релігійному і політичному сенсі, і тому попросили церкву-матір допомогти їм», - зазначив Варфоломій.

Він додав, що, крім екс-президента Віктора Януковича, з яким він зустрічався 10 років тому, «всі інші приїжджали й просили Вселенський патріархат про надання автокефалії». Варфоломій також нагадав, що президент Петро Порошенко і український парламент прийняли відповідне звернення.

Кирило на це відповів: «Святіший, всі ті, кого ви згадали, представляють одну й ту ж політичну силу».

«Але ж вони є представниками українського народу», - заперечив Варфоломій.

«Вони не є представниками народу. Вони захопили владу в результаті державного перевороту під час Майдану. Вони хочуть отримати автокефалію з метою зміцнити свою владу, яку захопили незаконно. Народ буде їх скидати і виганяти з влади, тому вони хочуть отримати автокефалію, щоб утриматися при владі з підтримкою авторитету Вселенського патріархату», - заявив Кирил.

Тоді Вселенський патріарх нагадав Московському патріарху, що сам Кирил, а також митрополит Іларіон не можуть відвідати Україну, і що священнослужителі не згадують його під час святого богослужіння.

«Хіба ви вважаєте, що це не є проблемою? Чи не це переконливий доказ того, що вас не зустрічають доброзичливо?» - запитав Вселенський патріарх.

«Ви пов'язуєте ці питання, святіший, зі ставленням українського народу до мене чи зі ставленням нинішньої політичної влади? Думаю, що це дві різні речі. Сьогодні політична сила, яка представляє лише 8% населення, проти мене, але народ України своїми молитвами мене підтримує», - відповів Кирил.

Видання також повідомляє, що особливо суворим був Вселенський патріарх до митрополита РПЦ Іларіона, якого звинуватив у брехні.

Варфоломій згадав про недавнє інтерв'ю митрополита, в якому той натякав, що українська влада могла підкупити Вселенський патріархат.

«Ви заявили, що президент Порошенко підкупив Вселенський патріархат. Я вас питаю прямо: чи можете ви довести це? Якщо ви не можете, ви наговорюєте проти Материнської церкви і отримаєте своє прокляття», - сказав патріарх митрополиту, додавши: «Не можна пробачити, коли ви свідомо брешете».

Митрополит Іларіон відповів, що в своєму інтерв'ю не згадав Порошенка.

«Я сказав, що розкольники, які приїжджають до Вселенського патріархату, нам відомі в Росії, і що вони не приходять з порожніми руками», - заявив він.

Тоді Вселенський патріарх відповів: «Все з вами зрозуміло».

Як повідомлялося, 31 серпня у Стамбулі пройшла зустріч вселенського патріарха Варфоломія з предстоятелем Російської православної церкви патріархом Кирилом. Під час зустрічі Вселенський патріарх Варфоломій повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, що збирається надати Українській православній церкві автокефалію.

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирил не став повідомляти деталей розмови з патріархом Варфоломієм.

23 вересня патріарх Варфоломій заявив, що Українська православна церква має отримати автокефалію, оскільки має на це право.