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Полторак звільнився з армії, але залишився міністром оборони
Президент Петро Порошенко звільнив міністра оборони України Степана Полторака з військової служби.
Про це Порошенко заявив під час виступу, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.
Порошенко повідомив, що генерал армії України Степан Полторак подав відповідний рапорт.
«А я його прийняв - про звільнення з військової служби. Ціную значний внесок Степана Полторак у відродження ВСУ, тому запропонував йому продовжити керівництво оборонним відомством вже в якості цивільного міністра», - зазначив президент.
«На ньому залишається вся повнота відповідальності за обороноздатність країни», - додав Порошенко.
Крім того, глава держави додав, що закон, узгоджений з нашими партнерами по НАТО, передбачає можливість призначити Степана Полторак цивільним міністром оборони України після залишення ним військової служби.
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