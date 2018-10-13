Полторак звільнився з армії, але залишився міністром оборони

Президент Петро Порошенко звільнив міністра оборони України Степана Полторака з військової служби.

Про це Порошенко заявив під час виступу, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

Порошенко повідомив, що генерал армії України Степан Полторак подав відповідний рапорт.

«А я його прийняв - про звільнення з військової служби. Ціную значний внесок Степана Полторак у відродження ВСУ, тому запропонував йому продовжити керівництво оборонним відомством вже в якості цивільного міністра», - зазначив президент.

«На ньому залишається вся повнота відповідальності за обороноздатність країни», - додав Порошенко.

Крім того, глава держави додав, що закон, узгоджений з нашими партнерами по НАТО, передбачає можливість призначити Степана Полторак цивільним міністром оборони України після залишення ним військової служби.