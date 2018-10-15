Из-за Украины церковь «русского мира» решила отколоться от Вселенского патриархата

Синод Русской православной церкви признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Вселенским патриархатом.

Об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион об итогах заседания синода Русской православной церкви в Минске, передает ТАСС.

«На заседании Священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», - сказал он.

Русская православная церковь рассчитывает, что Константинополь пересмотрит свои решения по Украине, заявил Иларион.