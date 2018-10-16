Крым «отпал сам» - но в результате аннексии: украинские попы Московского патриархата запутались в своих «догматах»

В УПЦ МП неожиданно заговорили об аннексии Крыма.

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ Московского патриархата архиепископ Климент сравнил действия Константинополя с российской оккупацией Крыма. Об этом он сказал в интервью «Настоящему времени», сообщает Лига.

«То, что сейчас происходит со стороны Константинополя, – это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма», - сказал Климент.

В январе 2016 года глава УПЦ МП митрополит Онуфрий рассказывал, что аннексированный Россией Крым сам «отпал» от Украины.