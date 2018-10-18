Доба ООС: поранено двох військовослужбовців

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 18 жовтня говориться:

«Упродовж минулої доби, 17 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів 7 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Катеринівка, Новолуганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Талаківки противник обстріляв із мінометів 120-го калібру. На позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Гнутове, Лебединське та Широкине окупанти здійснювали вогневий вплив із мінометів калібру 82 мм.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби поранено.

Від початку поточної доби противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне на Маріупольському напрямку. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».