Андріївську церкву передано Константинополю

Верховна Рада України підтримала президентський законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю.

За документ з другого разу проголосували 237 депутатів ВР , передає кореспондент РБК-Україна.

«Встановити, що Андріївська церква Національного заповідника «Софія Київська», яка є видатним об'єктом культурної спадщини, пам'ятником архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається у безоплатне постійне користування Вселенського Патріархату для звершення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій», - сказано в тексті закону.

У пояснювальній записці зазначено, що передача Константинополю Андріївської церкви є важливим кроком у проведенні роботи з підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні.

Спікер Ради Андрій Парубій підкреслив, що Андріївська церква залишається у власності держави.

Учора президент Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект, яким пропонується передати в постійне користування Андріївську церкву Вселенському патріарху.