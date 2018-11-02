Запас газа в украинских ПХГ превысил прошлогодний

Украина вошла в ноябрь с запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 17 млрд 139,35 млн куб. м, что на 1,6% (на 273,56 млн куб. м) больше, чем на 31 октября 2017 года, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».

С 8 апреля по 31 октября 2018 года запасы в хранилищах возросли в 2,3 раза, или на 9 млрд 704,19 млн куб. м, сообщает Энергореформа.

При этом по состоянию на 31 октября 2018 года продолжалась закачка газа в хранилища, тогда как в предыдущие четыре года в это время уже происходил отбор из ПХГ.