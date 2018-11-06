Cорвано заседание АМКУ, посвященное рассмотрению дела о монополии «ДТЭК» Ахметова

Антимонопольный комитет Украины перенес на 20 ноября рассмотрение дела о монопольном статусе компании «ДТЭК» из-за того, что на сегодняшнее заседание не пришли представители заявителя по делу – Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом в Facebook написал бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, сообщает БизнесЦензор.

«НКРЭКУ, которая в июне 2015 года была заявителем по этому делу, на заседание своего представителя не направила», - сообщает Герус.

«Представитель «Укрэнерго», который в июне 2015 также был заявителем по делу, на заседание пришел, но не имел соответствующих полномочий согласно уставу и не имел соответствующей доверенности (был в режиме свободного слушателя)», – добавил он.

На сегодняшнем заседании АМКУ должен был решиться вопрос о том, является ли компания «ДТЭК» Рината Ахметова монополистом на рынке энергетики Украины и оказывает ли негативное влияние на экономическую конкуренцию, злоупотребляет монопольным положением, сообщает Герус.

Напомним, постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года в цену производимой украинскими теплоэлектростанциями электроэнергии была заложена стоимость угля по так называемой формуле «Роттердам+», которая рассчитывается исходя из цен на уголь в порту Роттердама и стоимости его доставки в Украину.

70% тепловой генерации сконцентрировано в компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову.

В августе 2017 года в НАБУ подтвердили факт проведения обыска в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в рамках уголовного производства о сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы «Роттердам+».

НАБУ подозревает главу и членов Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в сговоре с энергогенерирующими компаниями при утверждении формулы по определению оптовой цены электроэнергии, которая известна как «Роттердам+».