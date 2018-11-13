УПЦ Московського патріархату вважає себе «самокерованою та самостійною», а справжню автокефалію – «нав’язаною ззовні»

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Це така московська «логіка».


Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату, який зібрався у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі 13 листопада 2018 року ухвалив рішення, в якому, зокрема, говориться:

«Українська Православна Церква є самокерованою, наділеною всіма правами незалежності та самостійності, які на сьогодні потрібні для плідного служіння Богу та народу України.

Українська Православна Церква завжди послідовно виступала за зцілення розколу, за відновлення церковної єдності, тобто за єдину Церкву. Однак, відновлення єдності Українського Православ’я не повинно означати перетворення Церкви на елемент політики чи пропаганди, оскільки це суперечить природі Церкви. Переконані, що подолання церковного розділення має відбуватися без втручання державних, політичних та інших зовнішніх сил.

Собор єпископів виступає проти будь-яких спроб змінити назву Української Православної Церкви.

Собор єпископів Української Православної Церкви вважає, що рішення Священного Синоду Константинопольського Патріархату від 11 жовтня 2018 року стосовно українського церковного питання є недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили.

Євхаристичне спілкування Української Православної Церкви з Константинопольським Патріархатом на даний час є неможливим і припиняється.

Собор єпископів наголошує, що процес надання так званого Томосу про автокефалію є штучним, нав’язаним ззовні, не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України. За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим».


"ОБКОМ"

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13 Ноября 2018 17:46

 

 

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