Рабінович відмовився бути «гетьманом»: іудаїзм заважає

Об'єднання «Опозиційна платформа – За життя» вирішило висувати Вадима Рабіновича як єдиного кандидата в президенти, але він відмовився.

Про це сам Рабінович повідомив 15 листопада на брифінгу, який транслював канал «112 Україна», пише Українська правда.

«Вчора погоджувальна рада нашого блоку висунула мою кандидатуру як єдиного кандидата на президентські вибори», – заявив він.

«Але є ще одна річ. Сьогодні розкол у серцях людей пройшов і по православ'ю – і президент обов'язково повинен бути арбітром і в цих питаннях», – сказав Рабінович.

«Я довго думав в цю ніч - і мені здається, що я, людина, що сповідує іудаїзм, не можу і не маю морального права бути суддею в питаннях православ'я, що є безумовною обов'язком майбутнього президента», – додав він.

«Тому я знімаю свою кандидатуру. Я не буду балотуватися на пост президента. І звернуся сьогодні до нашої поради, щоб негайно була висунута кандидатура», – заявив Рабінович.

«Я вважаю, що я своїм рішенням сьогодні прибираю прокляття «канівської четвірки» з нашої країни. Тому що у нас кожен мріяв лише про те, щоб бути гетьманом», – додав він.