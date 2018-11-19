|
|
|
Об'єднавчий собор заплановано на грудень
Вселенський патріархат ще раз підтвердив своє рішення про надання томосу автокефальній православній церкві в Україні.
Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому сьогодні Вселенським патріархатом.
«В ході підготовки до засідання Святого і Священного Синоду з 27 по 29 листопада 2018 р. Константинопольський Вселенський Патріархат знову підтверджує своє священне рішення про надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні», - вказано в документі.
Крім того, у комюніке зазначено, що Об'єднавчий собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку