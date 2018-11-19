Комітет Ради визнав законним «необґрунтоване» подання ГПУ на зняття недоторканості з нардепа Березкіна

Подання Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканості, затримання та арешт народного депутата Станіслава Березкіна є законними, але необґрунтованими.

Про це заявив голова регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник під час оголошення висновку у понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, комітет зауважив, що у поданні відсутні достатні докази, які б підтверджували вчинення Березкіним особливо тяжких корупційних злочинів.

«Що стосується подання ГПУ про надання згоди про обрання стосовно народного депутата Березкіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою… комітет зауважив, що у поданні відсутні достатні докази, які б підтверджували вчинення народним депутатом Березкіним особливо тяжких корупційних злочинів, за які законом передбачено позбавлення волі на строк до 15 років», - заявив Пинзеник.

Також у висновку йдеться про те, що подання не містить підстав, передбачених КПК для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Вибір запобіжного заходу, запропонований органами прокуратури, ґрунтується виключно на суворості покарання, статусі народного депутата Березкіна, його зв’язках та матеріальному стані, що нібито дає йому можливості виїхати закордон і можливість знищити речові докази», - додав голова комітету.

За рішення комітету проголосували всі члени комітету, окрім одного.

За словами спікера ВР Андрія Парубія, Рада може у вівторок розглянути подання ГПУ про зняття недоторканності, затримання і арешт народного депутата Станіслава Березкіна.

Сьогодні профільний комітет ВР розглянув подання Генеральної прокуратури України про зняття недоторканності з нардепа Березкіна. На запитання нардепів у ході засідання відповідав генеральний прокурор Юрій Луценко.