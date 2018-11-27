З'явився текст закону «Про введення воєнного стану в Україні»

Офіційний портал Верховної Ради України опублікував прийнятий 276 голосами «за» Закон №9338 про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

«Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 «Про введення воєнного стану в Україні» з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

2. У період дії воєнного стану, введеного зазначеним Указом Президента України, часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування», - вказано у документі.