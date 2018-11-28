РФ продовжує блокувати азовські порти України: у морі «застрягло» 35 суден

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Станом на вечір 28 листопада 2018 українські порти Азовського моря Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу і виходу суден», - написав міністр на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук» у середу ввечері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За оперативною інформацією, в очікуванні входу в Азовське море знаходяться 18 суден: 4 направляються в порт Бердянськ, 14 - у порт Маріуполь. На вихід з Азовського в Чорне море з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна з порту Маріуполя - 6. Ще 8 суден стоять біля причалів у портах.

«Усього заблокованими стоять 35 суден. Рух здійснюється тільки в напрямку російських портів на Азові. Тобто, Росія заблокувала українські порти на Азовському морі», - зазначив В.Омелян.

Глава Мінінфраструктури підкреслив, що дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізації регіону.

«Мета очевидна - блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря і поступове витіснення України з наших законних територій, закріплених нормами міжнародного права», - зазначив він.