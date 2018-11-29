Після нападу в Одесі Гриценко запитав у Порошенка: «Не втомився чужим прутнем кропиву косити?» (відео)

Претендент на посаду президента Анатолій Гриценко покладає відповідальність на напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.

Про це він написав у Facebook, доклавши відео.

«Завинив я перед нашими партійцями, вперто не погоджуючись на професійну охорону до початку офіційної кампанії. Вважав неетичним відпарканюватися від свого народу», – зазначив Гриценко.

«Але треба визнати: серед мільйонів чесних людей є й тварини. Жорстокі, бездушні, треновані, дресовані. Попередні провокації – однотипні в усіх регіонах – виконавці відбували мляво, заради звіту в Центр. А тут, в Одесі, жирний заступ за межі закону й людяності», – додав він.

«Це і є твоя мобілізація, Петре Олексійовичу? Не втомився чужим прутнем кропиву косити?» – запитав Гриценко.

Він повідомив: «Троє наших партійців постраждали найбільше, струс мозку, розсічені обличчя – це Анатолій Завада і батько й син Полякови, Тимур Іванович і Тимур Тимурович».

Гриценко заявив, що його команда йде на вибори, «аби знести цей безбашенний кримінал і забезпечити людям спокій».

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею за ч. 4 ст.296 ККУ (хуліганство).

«Організатора і більшість виконавців нападу вже встановлено. Замовника шукати не треба. Він відомий», – заявив Гриценко.

«Недовго вже залишилося, скоро настане час відповідати перед судом не лише виконавцям!» – пригрозив він.

Поліція Одеської області повідомила, що під час зустрічі з одеситами, яка мала відбутися у Приморському районі міста, «невідомі закидали яйцями лідера однієї з політичних партій», і між його прихильниками та противниками сталася сутичка.

«За наявною інформацією, під час конфлікту його учасники використали проти опонентів газові балончики», – зазначає поліція.

Поліцейські розборонили «учасників конфлікту та не допустили його ескалації».