Попи Московського патріархату віддячили співробітникам «Інтера» за «світ і спокій у серцях» глядачів цього каналу (фото)

Церемонію нагородження очолив скандальний персонаж інших українських ЗМІ - Павло киево-печерський.

«6 грудня 2018 року у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбулося нагородження керівництва і співробітників телеканалу «Інтер» церковними орденами преподобного Нестора Літописця І ступеня, медалями святого рівноапостольного князя Володимира та грамотами Предстоятеля Української Православної Церкви за працю на ниві духовного просвітництва», - повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ Московського патріархату:

«Церемонію нагородження очолив намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел», - вказується у повідомленні.

«Митрополит Павел передав вітання керівництву та співробітникам телеканалу «Інтер» від Блаженнішого МитрополитаКиївського і всієї України Онуфрія. «Ви словом проповіді можете наставити людей на шлях, який веде до Бога. Сьогодні телебачення є практично рівноапостольним служінням, і від вас залежить безпосередньо, яку інформацію отримують люди. І коли ви приносите в серця людей світ і спокій, то це є тим засобом, який гасить полум’я ненависті і ворожнечі», — говориться у повідомленні.