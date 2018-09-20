Нацсовет по ТВ проверит NewsOne, выпускающего в эфир Пиховшека, «Червонца», «Допу» и прочий сброд

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по просьбе Службы безопасности Украины назначил внеплановую выездную проверку в связи с зафиксированными мониторингом признаками скрытого призыва к агрессивным действиям компании ООО «Новости 24 часа» (логотип NewsOne, Киев), сообщается на сайте Нацсовета в четверг.


«Национальный совет проведет проверку NewsOne, чтобы выяснить, соблюдает ли спутниковый телеканал нормы действующего украинского законодательства, и после этого примет соответствующее решение», - отмечает пресс-служба Нацсовета, сообщает Интерфакс-Украина.

По ее данным, Нацсовет получил письмо от СБУ про распространение в эфире «Новости 24 часа» высказываний, в которых, по мнению правоохранителей, присутствует клише российской пропаганды, они содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.

Как подчеркивают в Нацсовете, причиной будущих проверок компании «Новости 24 часа» стали зафиксированные в ее эфире признаки нарушения законов «Об информации» и «О телевидении и радиовещании». Мониторингом вещания в период с 31 августа по 16 сентября 2018 года в эфире различных программ вещателя зафиксированы высказывания Е.Лукаш, В.Пиховшека, Р.Коцабы, Е.Червоненко, М.Добкина, Д.Спивака, которые противоречат требованиям указанных законодательных норм.

Кроме того, Нацсовет сообщается о назначении внеплановых проверок провайдерам программных услуг - физическим лицам-предпринимателям А.А.Андилахая, В.Захарьевой и А.А.Чуевой – вследствие нарушения установленных регулятором правил работы на рынке.

Как сообщалось, в январе 2018 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначал проверку телеканала NewsOne за пропагандистские высказывания относительно Революции Достоинства, а также за популяризацию Вооруженных сил России, на основании запроса группы народных депутатов и обращения СБУ.


"ОБКОМ"

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20 Сентября 2018 18:37

 

 

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