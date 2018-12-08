У «Блоці Порошенка» не очікували, що у фракцій з’явиться так багато кандидатів у президенти

Фракція «Блоку Петра Порошенка» (БПП) у Верховній Раді розчарована наміром народного депутата з цієї ж фракції Ольги Богомолець балотуватися в президенти України на виборах у 2019 році.

«Фракція повністю розчарована поведінкою Ольги Богомолець, воно не зрозуміло», - сказала представник президента України у Верховній Раді, член фракції «БПП» Ірина Луценко в ефірі «5 каналу» в п'ятницю ввечері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Разом з тим вона зазначила, що зрозуміла «популістська позиція» народного депутата з цієї ж фракції Сергія Капліна, який також заявляв про намір брати участь у президентських виборах 2019 року.

Відносно нардепа з «БПП» Сергія Рудика, якому «Партія зелених» запропонувала балотуватися в президенти, І. Луценко висловила надію, що у нього «вистачить здорового глузду не погодитися».

При цьому представник президента в Раді запевнила, що намір брати участь у президентських виборах одночасно декількох представників «БПП» не приведе до розбрату у фракції. «БПП налаштований на командну гру», - сказала І. Луценко.

6 грудня народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка», голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець заявила, що буде балотуватися на пост президента України, вибори якого відбудуться в березні 2019 року.