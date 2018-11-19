5 політсил підтримали екс-віце-спікера Ради Руслана Кошулинського як кандидата в президенти

Партії ВО «Свобода», «Правий сектор», Організація українських націоналістів (ОУН), Конгрес українських націоналістів і організація «С14» заявили про підтримку «свободівця» Руслана Кошулинського як кандидата в президенти України на виборах 2019 року.

Згідно зі спільною заявою політсил, яку в понеділок поширила прес-служба «Свободи», підтримка Р.Кошулинського як кандидата в президенти зумовлена необхідністю «зупинити наступ реваншистських сил на президентських та парламентських виборах».

«2019 рік буде визначальним для України: або наша країна утвердиться як Українська самостійна соборна держава, або впаде в прірву реваншу промосковських сил. Надзвичайно важливими в цьому є президентські та парламентські вибори. На них треба дати вирішальний бій реваншистам, і лише націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля», - йдеться в заяві.

Націоналістичні партії та організації також закликали інші національно-патріотичні сили та всіх українців підтримати кандидатуру Р.Кошулинського на посаду президента України.

Заяву підписали партія ВО «Свобода»(лідер - Олег Тягнибок), партія «Правий сектор» (голова партії - Андрій Тарасенко), Організація українських націоналістів (голова - Богдан Червак), Конгрес українських націоналістів (голова - Степан Брацюнь) та «С14» (лідер руху - Євген Карась).

У заяві також зазначено, що про підтримку Р.Кошулинського заявив лідер Національного руху «Дія», народний депутат України Дмитро Ярош.