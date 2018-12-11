СБУ підтвердила: розвідник Семочко живе з росіянками

Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко мають громадянство Російської Федерації.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Києва, передає Укрінформ.

«Слідчий суддя постановив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 а саме: розгорнуті відомості щодо власника даних телефонних номерів; дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань за період з 01.01.2014 по 23.11.2018, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень; дані про використання IMEI терміналів і IP-адрес, а також GPRS-трафіку», - йдеться у резолютивній частині ухвали суду, яка діє протягом місяця з дати її винесення.

У документі йдеться, що слідчий Головного слідчого управління СБУ звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної 16 жовтня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стала заява голови правління громадської організації «ТОМ 14» від 4 жовтня 2018 року про те, що журналіст встановив факти, які можуть свідчити про зв`язок першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України через його сім`ю з іноземною державою агресором - Російською Федерацією, яка може фінансувати зазначену службову особу з метою отримання інформації від неї.

У клопотанні слідчого йшлося, що згідно з інформуванням Департаменту контррозвідки Служби безпеки від 26 жовтня цього року, цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки мають громадянство Російської Федерації.

1 жовтня у програмі журналістських розслідувань «Наші гроші з Денисом Бігусом» було оприлюднено дані, що Сергій Семочко має коштовну нерухомість, а його родичі - російське громадянство.

16 жовтня у СБУ повідомили, що у межах розпочатого за заявою журналіста Бігуса кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України перевіряють оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Семочка.

Згодом директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що детективи порушили кримінальну справу відносно першого заступника голови СЗР Семочка за ч.3 ст. 368-2 ККУ.

Частина 3 ст. 368-2 ККУ передбачає відповідальність за одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва.