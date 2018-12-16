Прикордонники намагаються подолати «тютюнову залежність» ЄС від української контрабанди (фото)

Кордон з ЄС захистили колючим дротом.

Державна прикордонна служба України повідомляє, що проводить «системні комплексні заходи з протидії» контрабанді тютюну:

«В межах Закарпатської і Чернівецької областей особливо гостро та напружено на кордоні склалася ситуація зі спробами порушників незаконно переправити тютюнові вироби…

Однак якщо раніше злочинці обмежувались лише словесними погрозами та залякуваннями на кшталт пошкодження майна або підпалу транспортних засобів прикордонників, то зараз зухвалість тютюнових контрабандистів перейшла межу, коли заради наживи вони вчиняють злочини, що навіть призводять до смерті правоохоронців.

Як вже неодноразово повідомлялося, для стабілізації такої ситуації, що склалася в цьому регіоні, на найбільш загрозливі напрямки прикордонники направили додаткові резерви відомства…

Але організатори злочинних групи, які займаються тютюновою контрабандою, також кидають неабиякі сили та ресурси, аби «прорватись» через кордон з товаром, що приносить їм надприбутки. Вони використовують оптичні прилади, прилади нічного бачення, радіостанції, безпілотні літальні апарати, автомобільну техніку високої прохідності. А де не можуть подолати кордон технікою, організовують місцевих жителів, яких вдягають у гідрокостюми та переправляють з товаром річкою, або ж долають важко прохідну гористу місцевість, споряджаючи каравани кіньми.

Тому окрім людських резервів, задіяних додатково на цих напрямках, керівництвом прикордонного відомства прийнято рішення вздовж лінії кордону облаштувати інженерні загородження, аби ще більше знизити активність тютюнової контрабанди. Наразі прикордонниками Мукачівського загону було встановлено 7 тисяч метрів спірального загороджувального паркану.

Такий паркан не згинається та не ламається, його досить складно подолати, і хоча контрабандисти все ж намагаються вишукувати способи його подолання, це значно уповільнює їх незаконні наміри. Крім того, окрім паркану прикордонники облаштовують й інші загородження, серед яких так звані спотикачі, малопомітні перешкоди та інше. Також для збільшення секторів спостереження, створення додаткових можливостей маневрування силами та засобами під час припинення проявів протиправної діяльності на кордоні, проводиться розчистка прикордонної смуги».