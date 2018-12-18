Уряд вирішив боротися з бюрократією

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про адміністративні процедури, який спрямований на боротьбу з бюрократією.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 18 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що цей законопроект розроблено у співпраці з європейськими партнерами.

«Він є ніщо інше, як дуже серйозний інструмент у боротьбі з бюрократією при прийнятті актів, які стосуються українських громадян, всіма без виключення органами державної влади - починаючи від місцевого самоврядування, від сільської ради і закінчуючи міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади», - сказав він.

Петренко додав, що законопроект передбачає чітку уніфіковану процедуру прийняття актів, які стосуються українських громадян та українського бізнесу, і не дає можливість чиновнику будь-якого рівня займатися маніпуляціями щодо додаткових вимог до заявника, тобто до громадянина, який прийшов за певним дозволом, рішенням, ліцензією.

Також у законопроекті, за словами Петренка, чітко прописана процедура оскарження дій службовця, який порушив право громадянина.