Дoбa ООС: поранено одного українського військовослужбовця

 

27 февраля

15:36

Луценко: контрабанда для оборонної промисловості України з країни-агресора «ні для кого не секрет»

13:00

Представник президента у Раді запевняє, що Порошенко підготує нову статтю про «незаконне збагачення»

11:41

KAZKA теж відмовилась від участі у Євробаченні-2019

11:07

Через «антиФОПівську» ініціативу міністра Реви президент і прем'єр півтори години заспокоювали представників IT-компаній

08:43

Дoба ООС: 4 поранених

26 февраля

16:20

ДТП у Харкові: за шістьох загиблих Зайцева і Дронов отримали по 10 років

14:55

Порошенко підтримав рішення Гладковського призупинити свою діяльність у РНБО

13:45

Перший заступник секретаря РНБО призупиняє свої повноваження і вимагає розслідувати журналістське розслідування

11:41

Порошенко розповів військовим, що армія здатна захистити країну

11:00

Тимошенко оголосила початок імпічменту – Луценко погрожує журналістам судом (відео)

09:43

Екс-керівника Генштабу заарештовано

09:27

Дoба ООС: загинув один український військовий, ще одного поранено

25 февраля

10:34

Порошенко заявив, що на час виборів «найбільш незахищені» пенсіонери отримають по 2410 гривень

09:26

Доба ООС: загинув один український військовий, двох поранено

24 февраля

08:47

Дoбa ООС: загинув ще один український військовий

23 февраля

18:49

В БПП дійшли висновку: Аваков служить такій собі «одній з кандидатів»

16:34

Порошенко згадав про «пріоритет» ІТ-сектору і вирішив заспокоїти ФОПів

16:11

Тимошенко теж обіцяє влаштувати «сінгапур». Але теж не такий, як у Сінгапурі

09:12

Доба ООС: поранено одного українського військовослужбовця, знищено 8 окупантів

22 февраля

09:05

Дoба ООС: поранено трьох українських військових

21 февраля

13:52

«Компетентні» бойовики ОРДО заявили, що Медведчука незабаром ліквідують

13:25

У СБУ запевняють, що руйнують «піраміду», а не обшукують волонтерів «Батьківщини»

13:13

Держслужбовець поїхав на окуповану територію і потрапив у полон

13:03

Ірина Геращенко ще раз нагадала Пушиліну, що він лише маріонетка

09:18

Дoба ООС: загинув ще один український військовий

20 февраля

18:29

Порошенко в ООН попередив: РФ готується до військового удару по Україні

09:20

Дoба ООС: троє українських військовослужбовців отримали поранення

19 февраля

16:05

Українські військові спростовують заяву ОБСЄ щодо літаків РФ на Донбасі

13:48

Порошенко підписав закон про «євроатлантичні» зміни до Конституції

09:33

Доба ООС: поранено 4 українських військових

Дoбa ООС: поранено одного українського військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 18 лютого говориться:

«17 лютого російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, застосовувалося 7 разів. Загалом противник випустив по позиціях наших військ 55 мін калібрів 120 та 82 мм.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших захисників:

з мінометів калібру 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – біля селища ПІСКИ;

з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту ВОДЯНЕ та, вдруге, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник також 5 разів обстріляв українських захисників:

з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів поблизу села КАТЕРИНІВКА;

двічі, з мінометів калібру 82 мм та станкових гранатометів різних систем – в районі населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища НОВОЛУГАНСЬКЕ;

зі стрілецької зброї – поблизу населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення.

За даними розвідки, 17 лютого одного окупанта знищено та п'ятьох поранено.

Також вчора, під час переміщення біля лінії зіткнення в районі селища Травневе в ході виконання завдання за призначенням, російськими окупантами була обстріляна зі станкового протитанкового гранатомету спостережна група «Світлодарськ 1» української сторони СЦКК.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» із мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

18 Февраля 2019 09:08

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (30)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (4)

На обвал мосту через Керченську протоку (60)

На арешт Медведчука чи Новинського (66)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (100)

На виконання Мінських угод (3)

На покращення (17)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 