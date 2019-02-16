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В зоні ООС загинув сапер
Також поранено трьох поліцейських.
Про це сьогодні ввечері повідомив очільник Нацполіції Сергій Князев:
«Група поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхали на виклик про виявлений біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області схрон з боєприпасами.
Під час розмінування і вилучення небезпечної знахідки пролунав вибух. Внаслідок якого рятувальник-сапер загинув на місці. А троє співробітників поліції отримали осколкові поранення.
Їм було надано першу медичну допомогу. На місце надзвичайної події направлено санавіацію для евакуації поранених».
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