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Дoба ООС: 4 поранених

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09:33

Доба ООС: поранено 4 українських військових

В зоні ООС загинув сапер

Також поранено трьох поліцейських.


Про це сьогодні ввечері повідомив очільник Нацполіції Сергій Князев:

«Група поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхали на виклик про виявлений біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області схрон з боєприпасами.

Під час розмінування і вилучення небезпечної знахідки пролунав вибух. Внаслідок якого рятувальник-сапер загинув на місці. А троє співробітників поліції отримали осколкові поранення.

Їм було надано першу медичну допомогу. На місце надзвичайної події направлено санавіацію для евакуації поранених».


"ОБКОМ"

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16 Февраля 2019 19:55

 

 

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