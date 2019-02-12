Дoбa OOС: поранено одного українського військовослужбовця

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (22) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (4) На обвал мосту через Керченську протоку (50) На арешт Медведчука чи Новинського (54) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (82) На виконання Мінських угод (3) На покращення (12) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ