Дoба OОС: втрати тільки в окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 06 січня говориться:

«5 січня російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню.

При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку та поблизу селищ Павлопіль, Лебединське, Водяне на Маріупольському напрямку.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 5 січня одного окупанта було знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».