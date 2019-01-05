Дoба ООС: знищено ще двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 05 січня 2019 року говориться:

«4 січня російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню.

При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та двічі поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 4 січня двоє окупантів загинуло та один отримав поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».