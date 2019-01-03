Дoба ООС: обстріли не припиняються, втрат немає

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 03 січня говориться:

«2 січня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку, а також поблизу селища Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Окрім вищезазначеної зброї, в районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

В зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України.

За даними розвідки, 2 січня, через необережне поводження зі зброєю один окупант загинув та троє отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».