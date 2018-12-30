Доба ООС: окупанти декілька разів порушили «режим тиші»

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 30 грудня говориться:

«29 грудня російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.

Також позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Залізне на Горлівському напрямку, поблизу селищ Новомихайлівка, Опитне на Донецькому напрямку та в районі населених пунктів Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 29 грудня трьох окупантів було знищено та трьох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».