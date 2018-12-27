Оголошено новорічне припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі

Режим припинення вогню розпочнеться о 00.01 29 грудня.

Про це в коментарі Прямому розповів уповноважений представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук.

«Було обговорено пропозицію України, яку вносили ще на минулому засіданні про запровадження режиму тиші. Ми запропонували запровадити режим тиші, тобто безстрокове припинення вогню, починаючи з завтрашньої ночі, якщо точно, то з 00 годин 01 хвилина на 29 грудня. Були й інші пропозиції, але якщо коротко, то нам вдалося сьогодні досягнути такої домовленості», - розповів він.

Також Марчук наголосив на необхідності максимально використати режим тиші для відновлення та ремонту пошкодженої життєво важливої інфраструктури.