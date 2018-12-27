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Оголошено новорічне припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі
Режим припинення вогню розпочнеться о 00.01 29 грудня.
Про це в коментарі Прямому розповів уповноважений представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук.
«Було обговорено пропозицію України, яку вносили ще на минулому засіданні про запровадження режиму тиші. Ми запропонували запровадити режим тиші, тобто безстрокове припинення вогню, починаючи з завтрашньої ночі, якщо точно, то з 00 годин 01 хвилина на 29 грудня. Були й інші пропозиції, але якщо коротко, то нам вдалося сьогодні досягнути такої домовленості», - розповів він.
Також Марчук наголосив на необхідності максимально використати режим тиші для відновлення та ремонту пошкодженої життєво важливої інфраструктури.
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